El próximo 10 de octubre de 2025, la selección de El Salvador recibirá a Panamá EN VIVO y EN DIRECTO en el Estadio Cuscatlán de San Salvador por la tercera fecha de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Un duelo clave que promete intensidad, con ambos equipos buscando consolidar su posición en el Grupo A.

Para los aficionados que esperan el partido, el encuentro comenzará a las 7:00 p.m. (hora de El Salvador). La transmisión oficial estará a cargo de Canal 4, señal que forma parte de Telecorporación Salvadoreña (TCS) y que ofrecerá el partido en TV abierta y plataformas digitales.

En la tabla de posiciones, Surinam lidera con 4 puntos, seguido por El Salvador con 3, Panamá con 2 y Guatemala con 1. Los panameños suman dos empates en el torneo (1-1 ante Guatemala y 0-0 frente a Surinam), mientras que El Salvador llega con una victoria (1-0 sobre Guatemala) y una derrota (1-2 ante Surinam).

¿Dónde ver El Salvador vs. Panamá EN VIVO?

El partido El Salvador vs. Panamá se podrá ver EN VIVO y en exclusiva por Canal 4, la señal deportiva de TCS (Telecorporación Salvadoreña).Si te encuentras en El Salvador, podrás disfrutarlo a través de la televisión abierta, ya que Canal 4 transmite de forma gratuita en todo el país.

Además, el canal está disponible en los principales servicios de televisión por cable, como Tigo, y en paquetes básicos de TV satelital. Solo necesitas sintonizar Canal 4 a la hora del encuentro para seguir todas las incidencias del duelo entre salvadoreños y panameños.

¿Cómo ver El Salvador vs. Panamá por Canal 4 EN VIVO online?

Si te encuentras fuera de El Salvador, también podrás seguir la transmisión del partido El Salvador vs. Panamá EN VIVO por TCS Go, la plataforma digital oficial de Telecorporación Salvadoreña. Esta app incluye los canales Canal 2, Canal 4, Canal 6 y TCS+, y ofrece contenido en vivo y on demand desde dispositivos móviles, tablets o computadoras.

Para acceder, solo necesitas ingresar a tcsgo.com o descargar la aplicación TCS Go desde la tienda de tu dispositivo. Es posible que se requiera registro o suscripción, según tu ubicación.

También existen opciones online que ofrecen la señal de Canal 4 El Salvador en directo, disponibles en plataformas de televisión por internet y servicios de streaming internacionales. Si estás fuera del país, puedes usar una VPN para acceder sin restricciones y disfrutar del partido El Salvador vs. Panamá EN VIVO desde cualquier lugar.