Este jueves 13 de noviembre, Honduras y Nicaragua se verán las caras por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026. La selección hondureña es líder de su grupo, dos puntos por encima de Costa Rica con 8 unidades, mientras que los nicaragüenses van últimos con apenas un punto y solo pueden aspirar al repechaje. La transmisión del partido estará a cargo de Deportes TVC a partir de las 8:00 p.m. hora Nicaragua y Honduras , para que puedas verlo minuto a minuto.

Conoce la hora de inicio en Florida para ver el juego de Nicaragua vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

¿Dónde ver el partido Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias CONCACAF 2026?

Para ver el partido Honduras vs. Nicaragua en vivo por la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol 2026, sintoniza TVC Deportes en México. También podrás seguirlo en línea a través de TVC 2 Online, la plataforma de streaming de TVC Deportes. No olvides verificar la programación local para confirmar el horario exacto de la transmisión.

¿Cómo ver Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias CONCACAF 2026 por Canal Deportes TVC EN VIVO GRATIS?

TVC Deportes está disponible en distintos sistemas de televisión de paga en México, entre ellos:

Megacable : Canal 315

: Canal 315 Total Play : Canal 575

: Canal 575 Dish: Canal 348

Si prefieres seguir el partido en línea, TVC Deportes ofrece una opción de transmisión en vivo a través de TVC 2 Online, su plataforma digital. Para acceder, necesitarás una suscripción a TVC Deportes con un proveedor de TV de paga compatible y usar tus credenciales de acceso.

¿Cuánto cuesta TVC Deportes?

El acceso a TVC Deportes depende del proveedor de televisión de paga. En promedio, los paquetes de Megacable, Total Play y Dish que incluyen TVC Deportes tienen un costo mensual que varía entre $300 y $600 MXN, dependiendo de los servicios adicionales contratados.

¿Cómo ver Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias CONCACAF 2026 por Deportes TVC por TV abierta?

Si te encuentras fuera del territorio mexicano, en Honduras se transmite la señal de TVC Deportes por señal abierta y por TV paga por el operador de cable Cable Color en los canales 700 HD y 33 análogo en Tegucigalpa, así como en el 45 análogo en SPS.

Análogo

Canal 25: Olanchito

Canal 26: Jesús de Otoro, Nacaome, Goascorán, Sabanagrande, San Lorenzo, Choluteca, Catacamas, Juticalpa y Ocotepeque

Canal 31: Comayagua

Canal 32: Siguatepeque

Canal 33: Tegucigalpa, Valle de Ángeles, La Ceiba (FTTH), Saba, Sonaguera, Tocoa, Trujillo

Canal 34: Talanga, Campamento, Guaimaca, Talanga (FTTH)

Canal 41: La Ceiba

Canal 45: San Pedro Sula, SPS (FTTH), Cablesula, El Progreso, Lima, Puerto Cortés, Omoa

Canal 53: La Entrada, Santa Rosa de Copán, Macuelizo La Flecha

TV Digital

Canal 700

¿Qué puedo ver en Deportes TVC?

Además de los partidos de la selección de fútbol de Honduras válidos por las Eliminatorias CONCACAF 2026, el canal TVC Deportes transmitirá en México resúmenes y momentos memorables de sus enfrentamientos a través de las redes sociales como su canal de YouTube, mientras que en el territorio hondureño, el Canal Deportes TVC transmite los partidos de nueve de los 10 clubes de la Liga Nacional de Honduras, así como una serie de programas propios como Ante la Afición, Deportes TVC Noticias, Agenda Deportiva, DxT en 3 letras, Compacto Futbolero en 60, La Previa, y la repetición de algunos cotejos.

Honduras vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre 2025

jueves 13 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua

Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua Horario: 8:00 p.m. Tegucigalpa

8:00 p.m. Tegucigalpa Canal TV: TVC Deportes