El Salvador se juega su permanencia en la Liga de Naciones de Concacaf este lunes 5 de octubre frente a Martinica, en el cierre de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France a las 16:00 (hora salvadoreña). La Selecta llega a la contienda tras los duros tropiezos frente a Jamaica y Guatemala (donde cayó goleado por 6-0); la victoria es la única vía para esquivar el descenso.
La selección de Martinica tampoco tiene margen de especulación y necesita los tres puntos. Con el respaldo de su afición, apostará por un planteamiento táctico riguroso, respaldado por su fortaleza física y la contundencia en los metros finales para resolver el partido.
Los fanáticos salvadoreños seguirán el duelo por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.
¿Dónde ver El Salvador vs. Martinica EN VIVO por TV abierta?
El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.
¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?
La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:
- Canal 4.1 (Televisión digital abierta)
- Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)
- Canal 1004 (Claro TV Satélite)
Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.
¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?
La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android e iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.
También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.