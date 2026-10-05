El Salvador se juega su permanencia en la Liga de Naciones de Concacaf este lunes 5 de octubre frente a Martinica, en el cierre de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France a las 16:00 (hora salvadoreña). La Selecta llega a la contienda tras los duros tropiezos frente a Jamaica y Guatemala (donde cayó goleado por 6-0); la victoria es la única vía para esquivar el descenso.

La selección de Martinica tampoco tiene margen de especulación y necesita los tres puntos. Con el respaldo de su afición, apostará por un planteamiento táctico riguroso, respaldado por su fortaleza física y la contundencia en los metros finales para resolver el partido.

Los fanáticos salvadoreños seguirán el duelo por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.

¿Dónde ver El Salvador vs. Martinica EN VIVO por TV abierta?

El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.

FORT-DE-FRANCE, MARTINICA, 04/10/2026. Canal 4 TCS transmitirá EN VIVO el partido entre El Salvador vs. Martinica este lunes 5 de octubre desde el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France por la Liga de Naciones de la Concacaf. FOTO: X La Selecta.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?

La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:

Canal 4.1 (Televisión digital abierta)

(Televisión digital abierta) Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)

(Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo) Canal 1004 (Claro TV Satélite)

Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?

La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android e iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.

También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.