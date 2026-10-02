El césped se prepara para ser el escenario de un choque vibrante donde dos propuestas futbolísticas buscarán imponerse. El Salvador y Jamaica se medirán este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el Estadio Cuscatlán, a las 20:00 horas (horario local). Por un lado, “La Selecta” saltará al terreno de juego impulsada por el calor inagotable de su afición, apostando por el toque rápido, la picardía en espacios reducidos y ese pundonor táctico que caracteriza al fútbol centroamericano.

En la otra esquina, los “Reggae Boyz” son un equipo estructurado en la velocidad explosiva de sus extremos y una fortaleza física capaz de intimidar a cualquier rival en la región. Buscarán mantener el orden táctico y aprovechar los errores defensivos de su rival de turno para imponer condiciones en el marcador. Saben que el escenario será complejo, pero confían en sus habilidades para sumar los tres puntos.

Miles de salvadoreños seguirán el duelo por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.

¿Dónde ver El Salvador vs. Jamaica EN VIVO por TV abierta?

El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?

La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:

Canal 4.1 (Televisión digital abierta)

(Televisión digital abierta) Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)

(Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo) Canal 1004 (Claro TV Satélite)

Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?

La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android e iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.

También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.

El Salvador vs Surinam EN VIVO: ver transmisión de Canal 4 y Universo por Eliminatorias 2026. (Video: CBS)