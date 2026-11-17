El resultado favorable del primer encuentro no ha sido suficiente para acallar las críticas sobre la selección de El Salvador. El equipo de Hernán «Bolillo» Gómez volverá a enfrentarse con San Martín este martes en el Estadio Nacional Jorge «Mágico» González, donde defenderá el 2-0 conseguido en la ida y buscará avanzar a las preliminares de la Copa Oro 2027. Sin embargo, el rendimiento mostrado en San Cristóbal y Nieves dejó interrogantes sobre la propuesta futbolística de la Azul y Blanco, que necesitará una presentación más convincente para responder ante su afición. El partido contará con transmisión EN VIVO por Canal 4 (TCS) en televisión abierta y por cable, además de la señal online de TCS GO para quienes prefieran seguirlo por Internet.

¿Dónde ver Canal 4 (TCS) EN VIVO, El Salvador vs. San Martín por el repechaje de la Concacaf?

Los aficionados podrán seguir el encuentro entre El Salvador y San Martín a través de Canal 4 (TCS), que transmitirá el partido en directo para el público salvadoreño. La señal está disponible en televisión abierta y en distintos operadores de televisión por suscripción.

OPERADOR CANAL TCS Canal 4 Televisión abierta Canal 4 Tigo Star Canal 4 Claro TV Canal 4 SD Claro TV Canal 4 HD Claro TV Satelital Canal 103

¿Cómo ver TCS GO EN VIVO ONLINE por Internet?

Los seguidores de la Selecta también tendrán la opción de ver El Salvador vs. San Martín EN VIVO ONLINE mediante TCS GO, la plataforma digital de Telecorporación Salvadoreña que permite acceder a su programación desde dispositivos con conexión a Internet.

Para seguir el partido, los usuarios pueden ingresar a TCS GO desde su página web oficial o consultar la disponibilidad de la aplicación en sus dispositivos móviles. De esta manera, podrán seguir la transmisión del encuentro desde cualquier lugar con acceso a Internet, según la disponibilidad del servicio.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO El Salvador vs. San Martín por el repechaje de la Concacaf

PARTIDO EL SALVADOR VS. SAN MARTÍN Fecha Martes (fecha exacta pendiente de confirmación) Torneo Liga de Naciones de la Concacaf Instancia Vuelta del repechaje Hora Pendiente de confirmación TV Canal 4 (TCS) Streaming TCS GO Estadio Estadio Nacional Jorge «Mágico» González Lugar San Salvador, El Salvador Resultado de ida San Martín 0-2 El Salvador