Este jueves 13 de noviembre continúan las Eliminatorias Concacaf 2026 y tenemos un partido clave desde el Dr. Franklin Essed Stadion: Surinam vs. El Salvador. Mira el partido a partir de las 4:00 p.m. hora San Salvador, que contará con transmisión del Canal 4 de TCS en señal abierta , para poder seguirlo minuto a minuto. Por ahora, Surinam es líder del Grupo A con 6 unidades, mientras que El Salvador marcha última con 3 puntos, por lo que un triunfo será clave si aún quiere soñar con la clasificación a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver El Salvador vs. Guatemala EN VIVO?

El partido El Salvador vs. Surinam se podrá ver EN VIVO y en exclusiva por Canal 4, la señal deportiva de TCS (Telecorporación Salvadoreña).Si te encuentras en El Salvador, podrás disfrutarlo a través de la televisión abierta, ya que Canal 4 transmite de forma gratuita en todo el país.

Además, el canal está disponible en los principales servicios de televisión por cable, como Tigo, y en paquetes básicos de TV satelital. Solo necesitas sintonizar Canal 4 a la hora del encuentro para seguir todas las incidencias del duelo entre salvadoreños y panameños.

¿Cómo ver El Salvador vs. Guatemala por Canal 4 EN VIVO online?

Si te encuentras fuera de El Salvador, también podrás seguir la transmisión del partido El Salvador vs. Surinam EN VIVO por TCS Go, la plataforma digital oficial de Telecorporación Salvadoreña. Esta app incluye los canales Canal 2, Canal 4, Canal 6 y TCS+, y ofrece contenido en vivo y on demand desde dispositivos móviles, tablets o computadoras.

Para acceder, solo necesitas ingresar a tcsgo.com o descargar la aplicación TCS Go desde la tienda de tu dispositivo. Es posible que se requiera registro o suscripción, según tu ubicación.

También existen opciones online que ofrecen la señal de Canal 4 El Salvador en directo, disponibles en plataformas de televisión por internet y servicios de streaming internacionales. Si estás fuera del país, puedes usar una VPN para acceder sin restricciones y disfrutar del partido El Salvador vs. Surinam EN VIVO desde cualquier lugar.

El Salvador vs. Surinam EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre 2025

jueves 13 de noviembre 2025 Lugar: Dr. Franklin Essed Stadion

Dr. Franklin Essed Stadion Horario: 4:00 p.m. El Salvador

4:00 p.m. El Salvador Canal TV: TCS Canal 4

TCS Canal 4 Streaming: TCS Go