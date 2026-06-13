Desde el MetLife Stadium de New Jersey, viviremos el primer gran partido que nos regalará esta Copa Mundial de Fútbol 2026. No te pierdas, este sábado 13 de junio, el encuentro entre Brasil y Marruecos, por la Jornada 1 del Grupo C a partir de las 5:00 p.m. hora de Ecuador y será transmitido por la señal del Canal 5 de Teleamazonas. La selección brasileña inicia el camino hacia su sexto título Mundial, mientras que Marruecos quiere demostrar por qué es una de las mejores selecciones en la actualidad.
¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026?
En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Brasil vs. Marruecos por Jornada 1 de la Copa Mundial 2026.
- Canal 180 de DirecTV
- Canal 3043 de Inter Satelital
- Canal 8 de TV Cable (Ambato)
- Canal 11 de TV Cable (Cuenca)
- Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)
- Canal 13 de TV Cable (Ibarra)
- Canal 5 de TV Cable (Loja)
- Canal 11 de TV Cable (Machala)
- Canal 5 de TV Cable (Manta)
- Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)
- Canal 5 de TV Cable (Quito)
¿Dónde ver GRATIS el partido Brasil vs. Marruecos por Teleamazonas EN VIVO por Internet?
Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Brasil vs. Marruecos por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.
Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial de Fútbol 2026
- Fecha: Sábado 13 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 17:00 horas Ecuador
- Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas
- Streaming: Página web oficial de Teleamazonas.com