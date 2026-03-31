El Tricolor se prepara para una prueba de fuego de cara al Mundial 2026. Este martes 31 de marzo desde las 9:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro , la selección de México se enfrenta a la poderosa Bélgica en un duelo que promete sacar chispas en la cancha de juego del Soldier Field de Chicago, Illinois antes de la gran cita mundialista en casa. ¿Quieres ver gratis el juego México vs. Bélgica EN VIVO y GRATIS en tu teléfono móvil, Smart TV, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible por señal abierta a través del Canal 5 de Televisa Deportes y, además, por TUDN para los clientes de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish. A continuación, te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

Bajo el mando del “Vasco” Aguirre, México busca demostrar que tiene el talento necesario para competir contra las selecciones más fuertes del ranking internacional de la FIFA. Este partido contra los “Diablos Rojos” no es un amistoso cualquiera, sino una oportunidad de oro para que los jugadores demuestren su capacidad ante una plantilla llena de estrellas mundiales. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, cada minuto en la cancha cuenta para ajustar los detalles tácticos y defensivos del conjunto tricolor. La misión es clara: llegar al torneo más importante del fútbol con una base sólida que ilusione a toda la fanaticada mexicana.

Cabe recordar que México, uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo de Fútbol FIFA 2026, se ubica en el Grupo A y tendrá como rivales a Sudáfrica, Corea del Sur y a un rival por definir mediante la repesca entre Dinamarca y Chequia (República Checa). Por su parte, Bélgica integra el grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

México enfrenta a Bélgica el martes 31 de marzo en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Bélgica por amistoso FIFA 2026?

El partido entre México y Panamá se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Bélgica por amistoso FIFA 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Bélgica en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Bélgica por amistoso internacional a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el México vs. Bélgica por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Bélgica por amistoso al Mundial 2026

Partido : México vs. Bélgica, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Bélgica, por amistoso internacional por la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Martes, 31 de marzo 2026

: Martes, 31 de marzo 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Soldier Field de Chicago, Illinois (Estados Unidos)