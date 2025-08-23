El Estadio Jalisco será el escenario de un emocionante duelo de la Liga MX, donde el Atlas recibirá al Club América. Ambos equipos llegan a este partido buscando una victoria que les permita escalar posiciones en la tabla y consolidarse en la competición. Este enfrentamiento, que se disputará este domingo 24 de agosto a las 8:00 p.m. (hora local), promete ser una batalla intensa entre dos de los equipos más populares del fútbol mexicano.

El Atlas llega a este encuentro con el ánimo de redimirse en casa tras un empate 3-3 contra el Querétaro en su último partido como visitante. A pesar de haber tenido menos posesión de balón, el equipo de Gonzalo Pineda demostró un gran poder ofensivo con goles de Gustavo Del Prete, Uros Djurdjevic y Adrián Mora. Ahora, los “Zorros” buscarán aprovechar la localía para sumar tres puntos vitales y darle una alegría a su afición.

Por su parte, el Club América llega con una racha positiva, habiendo ganado sus últimos dos partidos de liga. En su encuentro más reciente, las “Águilas” vencieron 3-1 a Tigres UANL como visitantes. Con una sólida actuación de Erick Sánchez, quien anotó dos goles, y un autogol de Nahuel Guzmán, el América demostró su capacidad para generar oportunidades y asegurar victorias fuera de casa. El equipo de Coapa buscará mantener su buen momento y llevarse los tres puntos del Estadio Jalisco.

El América visita al Atlas en la Liga MX. Te mostramos los horarios y canales para ver este duelo en vivo hoy desde México y USA. | Crédito: Club América / Facebook

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Atlas por la Liga MX 2025?

El partido entre América y Atlas se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Atlas por la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Club América visitará al Atlas en el Estadio Jalisco por la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, con la finalidad de sumar tres puntos y mantenerse entre los equipos invictos del torneo mexicano. (Foto: Getty Images)

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Atlas en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo América vs. Atlas por la Liga MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido América vs. Atlas en vivo por la Liga MX 2025

Partido: América vs. Atlas, por la fecha 6 del Apertura de la Liga MX

Fecha: 24/08/2025

Horario: 19:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

Televisión: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

Streaming: TUDN y ViX Premium

Lugar: Estadio Jalisco de Guadalajara, México