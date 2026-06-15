Uruguay y Arabia Saudita se verán las caras en uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural del Group H desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este lunes 15 de junio 2026 a partir de las 7 pm (hora de Montevideo) / 6 pm ET / 3 pm PT. Este duelo enfrenta a la garra charrúa de los dos veces campeones del mundo contra los siempre complicados halcones verdes, con ambas escuadras a la espera de obtener los ansiados tres puntos para atrapar el liderato de su llave. Si te encuentras en el territorio uruguayo, sintoniza la señal de Canal 5

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Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: Fecha, horario y estadio

Partido : Uruguay vs. Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Uruguay vs. Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha : Lunes, 15 de junio de 2026

: Lunes, 15 de junio de 2026 Horario : 7 pm (hora de Montevideo) / 1 am del 16 de junio (hora de Riad) / 6 pm ET / 3 pm PT

: 7 pm (hora de Montevideo) / 1 am del 16 de junio (hora de Riad) / 6 pm ET / 3 pm PT Canal TV / Streaming : Canal 5 Uruguay

: Canal 5 Uruguay Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)