Uruguay y Arabia Saudita se verán las caras en uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural del Group H desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, este lunes 15 de junio 2026 a partir de las 7 pm (hora de Montevideo) / 6 pm ET / 3 pm PT. Este duelo enfrenta a la garra charrúa de los dos veces campeones del mundo contra los siempre complicados halcones verdes, con ambas escuadras a la espera de obtener los ansiados tres puntos para atrapar el liderato de su llave. Si te encuentras en el territorio uruguayo, sintoniza la señal de Canal 5
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Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: Fecha, horario y estadio
- Partido: Uruguay vs. Arabia Saudita por la Jornada 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Fecha: Lunes, 15 de junio de 2026
- Horario: 7 pm (hora de Montevideo) / 1 am del 16 de junio (hora de Riad) / 6 pm ET / 3 pm PT
- Canal TV / Streaming: Canal 5 Uruguay
- Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos)