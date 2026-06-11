Previo al debut de México ante Sudáfrica por el Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, el Estadio Azteca será escenario de un evento sin precedentes que tendrá como figura central a Shakira, artista colombiana asociada a la historia reciente del torneo por éxitos como “Waka Waka” y “La La La”, y que regresa en una edición inédita organizada por México, Estados Unidos y Canadá con 48 selecciones participantes por primera vez en su historia. Si quieres ser testigo de este acontecimiento, Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca) transmitirán EN VIVO el espectáculo musical.

La ceremonia previa al partido inaugural está programada para comenzar alrededor de 90 minutos antes del inicio del encuentro en un show que combinará espectáculo musical, producción audiovisual y narrativa histórica del fútbol mundial, marcando el arranque oficial de un torneo ampliado que redefine su formato y alcance global en el mítico Estadio Azteca —el único en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo— con la esperada actuación de Shakira.

Así son los ensayos de Shakira y Belinda para la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Hola)

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

El show de Shakira por la inauguración del Mundial 2026 en la antesala del partido entre México y Sudáfrica se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el espectáculo de la cantante colombiana desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

TUDN ofrecerá una cobertura especial de la ceremonia inauguración previo al partido inaugural del Mundial 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el show de Shakira antes del debut mundialista de México.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

TV Azteca ofrecerá la transmisión tanto de la ceremonia de apertura a cargo de Shakira y el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante señal abierta y los principales sistemas de televisión de paga del país.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones oficiales y todos los detalles del estreno mundialista de la selección mexicana. Estos son los canales de Azteca 7 en México:

Canal 7 de señal abierta

Canal 107 SD / 607 HD de Dish

Canal 107 SD / 1107 HD de SKY

Canal 107 SD / 1207 HD de Megacable

Canal 107 SD / 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO por Internet, la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

Los aficionados también podrán seguir el espectáculo de Shakira previo al estreno mundialista de México ante Sudáfrica mediante las plataformas digitales de TV Azteca desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Opciones para ver México vs. Sudáfrica online

Sitio web de TV Azteca Deportes

App TV Azteca Deportes

Navegadores web compatibles

Dispositivos móviles Android

iPhone y iPad

¿En qué dispositivos puedo ver online la inauguración del Mundial 2026 con Shakira desde el Estadio Azteca?

La transmisión estará disponible en:

Computadoras Teléfonos móviles Tablets Smart TV y streaming Google Chrome Android Android Android TV Microsoft Edge iPhone iPad Google TV Safari -- -- Roku Mozilla Firefox -- -- Chromecast -- -- -- Fire TV Stick -- -- -- Apple TV -- -- -- Samsung Smart TV -- -- -- LG Smart TV