Un partido de vida o muerte es el que disputará este sábado 20 de junio la selección de Ecuador vs. Curazao, donde el ‘Tri’ buscará un triunfo para seguir con vida en esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el Arrowhead Stadium de Kansas City, sigue la transmisión de Ecuador-Curazao a través de la señal de Teleamazonas vía Canal 5, desde las 7:00 p.m. hora Quito . Recordemos que ambas debutaron con derrota, por lo que sumar una segunda derrota significará que le digan adiós al torneo.

¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Ecuador vs. Curazao por Jornada 2 de la Copa Mundial 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el partido Ecuador vs. Curazao por Jornada 2 de la Copa Mundial 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

¿Dónde ver GRATIS el partido Ecuador vs. Curazao por Teleamazonas EN VIVO por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el partido Ecuador vs. Curazao por amistoso internacional de cara al Mundial 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

Horario, TV y dónde ver Ecuador vs. Curazao EN VIVO por Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Lugar: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos

Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos Horario: 19:00 horas Ecuador

19:00 horas Ecuador Canal TV: Canal 5 de Teleamazonas

Canal 5 de Teleamazonas Streaming: Página web oficial de Teleamazonas.com