Argentina vs Inglaterra será el duelo que paralizará el Mundial 2026, con el morbo y la historia de siempre. El equipo de Lionel Scaloni llega en racha, sorteando rivales exigentes desde los 16avos y mostrando solidez táctica y variantes ofensivas; los ingleses llegan con dinamismo y profundidad en el plantel. Choque de estilos, experiencia y jerarquía: aquí se definirá más que un pase, será una prueba de carácter rumbo a la gloria mundial. El partido será este miércoles 15 de julio a partir de las 13:00 horas (Ciudad de México) desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos .

¿Quieres ver el partido Argentina vs. Inglaterra en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

Sigue la transmisión de DirecTV y DGO para ver el partido Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO por la semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el compromiso desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Argentina vs. Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo FIFA 2026 con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Inglaterra en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV