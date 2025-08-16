Cruz Azul busca acercarse a Pachuca, actual líder del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, y para lograrlo necesita vencer a Santos Laguna este sábado 16 de agosto. El partido, correspondiente a la Jornada 5, se disputará a las 19:00 horas del Tiempo Centro (9 pm ET / 6 pm PT) en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. ¿Quieres mirar el juego del Tri en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Santos Laguna por la Liga MX 2025?

El partido entre Cruz Azul y Santos Laguna se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Santos Laguna por la Liga MX 2025

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Santos Laguna en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Santos Laguna por la Liga MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido Cruz Azul vs. Santos Laguna en vivo por la Liga MX 2025

Partido : Cruz Azul vs. Santos Laguna, por la fecha 5 del Apertura de la Liga MX

: Cruz Azul vs. Santos Laguna, por la fecha 5 del Apertura de la Liga MX Fecha : 16/08/2025

: 16/08/2025 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, México