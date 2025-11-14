México continúa su camino de preparación para la próxima Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadáy enfrentará a Uruguay, dos veces campeona del mundo y dirigida por Marcelo Bielsa, en uno de sus partidos amistosos internacionales más exigentes este sábado 15 de noviembre (19:00 horas del Tiempo del Centro; 8 pm ET / 5 pm PT) en el Nuevo Estadio Corona de Torreón, Coahuila, sirviendo como una prueba de fuego para medir el nivel real del Tri frente a uno de los rivales sudamericanos más fuertes del moment. Para ser parte del partido en vivo online, desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o cualquier dispositivo móvil, la cobertura completa y en exclusiva podrás seguirlo por la señal del Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish.

El director técnico de México ha anunciado una lista de 26 jugadores marcada por notables bajas por lesión que complican el panorama del equipo. Figuras clave como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega y César Huerta están descartados, obligando a realizar ajustes en la alineación. Estas ausencias forzadas abrieron la puerta a novedades y sorpresas en la convocatoria, incluyendo a jóvenes talentos como Armando González, Jorge Ruvalcaba y Fidel Ambriz, quienes tendrán una valiosa oportunidad de demostrar su valía.

Además de las lesiones, se notaron omisiones importantes como las de Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez y Ramón Juárez. A pesar de las dificultades por las bajas, el partido contra Uruguay en Torreón es vital para el Tri para evaluar su profundidad de plantilla y sus estrategias de cara a la Copa del Mundo. Este amistoso es el penúltimo del año para México, antes de cerrar su calendario de 2025 ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio.

México se clasificó automáticamente al Mundial 2026 debido a que es uno de los países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. | Crédito: Selección Nacional de México / Facebook

Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Uruguay

El Canal 5 de Televisa se puede ver gratis por señal abierta y, también, desde los servicios de cable de Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Aquí te compartimos los números de los canales para mirar el partido entre México vs. Uruguay por la semifinal de la Copa Oro 2025.

Dónde ver Canal 5 de Televisa EN VIVO y EN DIRECTO por Internet

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de una plataforma de streaming, estamos hablando de ViX+ y TUDN, aplicaciones en donde puedes ver este y otros canales totalmente en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, debes pagar el servicio Premium.

Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Uruguay

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Uruguay desde los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el enfrentamiento entre México vs. Uruguay en amistoso internacional por fecha FIFA.

Uruguay se clasificó al Mundial 2026 como el cuarto mejor equipo de las Eliminatorias CONMEBOL. | Crédito: AUF - Selección Uruguaya de Fútbol / Facebook

Últimos partidos de la Selección de México

México 2-0 Arabia Saudita | Cuartos de Final - Copa Oro

México 0-0 Costa Rica | Jornada 3 - Copa Oro

Surinam 0-2 México | Jornada 2 - Copa Oro

México 3-2 República Dominicana | Jornada 1 - Copa Oro

México 1-0 Turquía | Amistoso Internacional

Últimos partidos de la Selección de Uruguay

Uzbekistán 1-2 Uruguay | Partido amistoso internacional

Uruguay 1-0 República Dominicana | Partido amistoso internacional

Chile 0-0 Uruguay | Eliminatorias CONMEBOL

Uruguay 3-0 Perú | Eliminatorias CONMEBOL

Uruguay 2-0 Venezuela | Eliminatorias CONMEBOL

Posibles alineaciones de México y Uruguay

México (4-3-3) : Raúl Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Israel Reyes; Erik Lira, Luis Romo, Erick Sánchez; Hirving Lozano, Julián Quiñones, Raúl Jiménez. Entrenador: Javier Aguirre.

Uruguay: Franco Israel; José Luis Rodríguez Bebanz, Santiago Bueno, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Emiliano Martínez Toranza, Rodrigo Zalazar, Facundo Torres, Kevin Amaro; Federico Viñas, Juan Manuel Sanabria. Entrenador: Marcelo Bielsa.

Fecha, hora, TV y online para ver México vs. Uruguay

Estos son los datos claves que debes saber para mirar el partido México vs. Uruguay.

Partido : México vs. Uruguay

: México vs. Uruguay Fecha : 15/11/2025

: 15/11/2025 Horario : 8pm ET / 7pm CT / 6pm MT / 5pm PT

: 8pm ET / 7pm CT / 6pm MT / 5pm PT Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Corona (TSM) de Torreón, Coahuila, México