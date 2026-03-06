México y Gran Bretaña disputarán uno de los juegos más esperados del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando se enfrenten este viernes 6 de marzo, a partir de las 12:00 horas del Tiempo de Centro (1 p.m. ET / 10 a.m. PT) , desde el estadio Minute Maid Park de la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos). ¿Deseas ver el encuentro de La Novena Azteca en tu celular, Smart TV, computadora o tablet? La señal oficial para el público mexicano irá por Canal 5 de Televisa en televisión abierta y por TUDN para quienes cuenten con los servicios de cable de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable o Dish. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del partido.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

El cotejo entre México y Gran Bretaña se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Gran Bretaña en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México y Gran Bretaña por la Jornada 1 del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Gran Bretaña por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido : México vs. Gran Bretaña, por el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026

: México vs. Gran Bretaña, por el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 Fecha : Viernes 6 de marzo de 2026

: Viernes 6 de marzo de 2026 Horario : 12:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 12:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Minute Maid Park de Houston, Texas (Estados Unidos)