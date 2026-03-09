El peso del duelo entre México y Team USA se siente desde el montículo hasta el último turno del line up en el Daikin Park de Houston, Texas. Estados Unidos llega con una ofensiva plagada de figuras de MLB, capaz de cambiar el guion en cualquier inning con un solo swing, mientras México se apoya en un cuerpo de pitcheo cada vez más consolidado y acostumbrado a apagar estadios hostiles. Cada turno al bate puede mover no solo la pizarra, sino también el panorama de clasificación y la siembra rumbo a la siguiente fase, en este juego del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, programado para el lunes 9 de marzo a partir de las 18:00 del Tiempo de Centro (8 p.m. ET / 5 p.m. PT).
¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano será GRATIS a través del Canal 5 de Televisa en señal abierta y, también, cableoperadores. Asimismo, TUDN también ofrecerá las imágenes del juego para sus clientes.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
El cotejo entre México y Team USA se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?
Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Team USA en los Estados Unidos?
Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México y Team USA por la cuarta entrada del Grupo B en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DirecTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Team USA por el Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Partido: México vs. Team USA, por el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026
- Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026
- Horario: 18:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)
- Televisión: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)
- Streaming: TUDN y ViX Premium
- Lugar: Minute Maid Park de Houston, Texas (Estados Unidos)