El Clásico Nacional de la Liga MX vivirá una nueva edición, este sábado 19 de septiembre. Desde el Estadio Banorte (Azteca), América vs. Chivas protagonizarán el duelo más importante del fútbol mexicano, que será transmitido en TV abierta por Canal 5 o en TV de paga por TUDN, desde las 21:15 hora CDMX . Las ‘Águilas’ vienen de caer por 4-3 en un partidazo ante Cruz Azul, mientras que Chivas goleó 3-0 a Pumas en el Akron. Aquí te dejo todos los detalles para ver la transmisión.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Chivas por la Liga MX?

El encuentro entre América vs. Cruz Azul podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Chivas por la Liga MX?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Chivas en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el América vs. Chivas por la Liga MX

Detalle Información Partido América vs. Chivas Competición Liga MX - Fecha 9 Fecha Sábado 19 de septiembre del 2026 Horario 21:15 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Banorte Ciudad Ciudad de México