México entra en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 y este sábado 30 de mayo afrontará una nueva prueba frente a Australia. El amistoso internacional se jugará desde las 20:00 horas del Centro de México (10 p.m. ET y 7 p.m. PT en Estados Unidos) en el Rose Bowl de Pasadena, California. ¿Quieres ver el partido en tu teléfono celular, Smart TV, computadora o tablet? La transmisión en México correrá por Canal 5 en abierta y por TUDN en cable (Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish). Aquí te indicamos el canal para que no te pierdas ni un minuto de la final.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026?

El partido entre México y Australia se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Australia por amistoso al Mundial de Fútbol 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Australia por amistoso al Mundial 2026 en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México y Australia por amistoso internacional con miras al debut en la Copa del Mundo 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Australia por la Copa del Mundo FIFA 2026

Partido : México vs. Australia, por la Copa del Mundial FIFA 2026

: México vs. Australia, por la Copa del Mundial FIFA 2026 Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Rose Bowl de Pasadena, California (Estados Unidos)