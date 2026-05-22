Con el fin de llegar en el mejor nivel futbolístico al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, las selecciones de México y Ghana sostendrán un vibrante partido amistoso internacional a disputarse este viernes 22 de mayo, a partir de las 20:00 del tiempo de Centro (10 p.m. ET / 7 p.m. PT) , en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla de Zaragoza, ubicado en el estado Puebla. ¿Quieres ver el juego del Tri en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión del cuadro mexicano se verá en vivo y gratis por el Canal 5 de Televisa en señal abierta y por TUDN para quienes cuenten con los servicios de cable de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable o Dish. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del partido.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Ghana por amistoso de la Copa Mundial 2026?

El partido entre México y Ghana se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México y Ghana por amistoso de la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Ghana en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo amistoso entre México y Ghana con miras al debut a la Copa del Mundial 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Ghana por amistoso a la Copa Mundial 2026

Partido : México vs. Ghana por amistoso internacional a la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Ghana por amistoso internacional a la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 21 de mayo de 2026

: Jueves 21 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Cuauhtémoc de Zaragoza de Puebla, Puebla (México)