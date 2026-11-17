El Estadio Banorte será el escenario de lo que puede ser una importante remontada a favor del ‘Tri’. Este martes 17 de noviembre, no te pierdas la transmisión de México vs. Jamaica vuelta, por los cuartos de final de la Concacaf Nations League, a través de la señal abierta de Canal 5 y TUDN, desde las 20:30 horas CMDX . La selección mexicana debe remontar el 3-2 sufrido en Kingston y son favoritos ante su gente. Aquí te dejo con todos los detalles para seguir el juego.

¿Cómo ver TUDN y Canal 5 EN VIVO, el partido México-Jamaica por TV abierta y Streaming Online?

Canal 5 está confirmado como opción de televisión abierta en México para ver México vs. Jamaica este martes 17 de noviembre de 2026, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Sobre TUDN, es importante distinguir las señales: la televisora lo anuncia expresamente para Estados Unidos, mientras que su información para México menciona Canal 5 y ViX.

Modalidad u operador Dónde se puede utilizar Cómo sintonizar Canal 5 Cómo sintonizar TUDN Televisión abierta digital En las localidades del país con recepción de la señal Canal virtual

5.1

, con antena y televisor o decodificador compatible con TDT. No corresponde a una señal de televisión abierta; TUDN distribuye su canal mediante televisión de paga. izzi En las localidades donde el operador ofrece televisión 105 SD / 805 HD. 501 / 890. SKY En las regiones con disponibilidad del servicio satelital 105 SD / 1105 HD. 547 / 1547. Totalplay En las localidades con cobertura del operador 5 SD / 105 HD. 503. Megacable En las localidades con cobertura del operador 205 SD / 1205 HD, como referencia; comprobar la guía local. Sin numeración verificada para esta guía Dish En las regiones con disponibilidad del servicio 105 SD / 605 HD. Sin disponibilidad ni numeración verificadas para esta guía ViX Desde México, mediante dispositivos compatibles y conexión a internet TUDN anuncia una opción del encuentro en ViX para México. No debe confundirse el acceso al partido en ViX con una transmisión confirmada en TUDN México

Para quienes quieren ver el partido sin contratar televisión de paga, Canal 5 es la alternativa confirmada. La referencia de sintonización en televisión abierta digital es el 5.1 , siempre que exista recepción de la señal en la localidad. Esto permite buscar la misma cadena desde el norte, centro, occidente, sur o sureste del país, sin confundir el número de televisión abierta con el asignado por un proveedor de cable.

Si tienes izzi, SKY, Totalplay, Megacable o Dish, busca Canal 5 con la numeración de la tabla y confirma el nombre de la señal en la guía de tu decodificador . Los números publicados sirven como orientación, pero pueden cambiar según la ciudad y el paquete; no sería preciso presentarlos como una asignación invariable para todos los hogares de México.

Para los suscriptores de TUDN, la precaución principal es verificar qué señal están consultando. El anuncio oficial distingue entre México —Canal 5 y ViX— y Estados Unidos —Univision, TUDN y ViX, entre otras opciones digitales— . Por tanto, la confirmación de TUDN en Estados Unidos no basta para asegurar que el canal de paga mexicano transmitirá el mismo partido.