Consciente de la urgencia por encontrar el rumbo ofensivo, Javier Aguirre afronta el duelo de este martes 18 de noviembre (19:30 horas del Tiempo de Centro; 8:30 p.m. ET / 5:30 p.m. PT) ante Paraguay con el reto de encender la pólvora del Tri. Tras cinco partidos sin victoria y apenas tres goles en ese lapso, México busca en San Antonio una reacción que devuelva confianza antes del Mundial de 2026. El “Vasco” anunció una rotación de siete jugadores y confía en que los ajustes permitan romper la sequía frente a una Albirroja en crecimiento bajo el mando de Gustavo Alfaro.

¿Quieres mirar el juego entre las Águilas y los Diablos Rojos en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Paraguay por amistoso FIFA 2025?

El partido entre México y Paraguay se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Paraguay por amistoso FIFA 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Paraguay en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Paraguay por amistoso internacional de la Fecha FIFA 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Paraguay por las Eliminatorias Concacaf 2025

Partido : México vs. Paraguay, por la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2025

: México vs. Paraguay, por la fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2025 Fecha : 18/11/2025

: 18/11/2025 Horario : 19:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Alamodome de la ciudad de Houston, Texas (Estados Unidos)