La Leagues Cup 2026, el torneo de mediados de verano que se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre en el que participarán 18 equipos seleccionados de la MLS y los 18 equipos de la LIGA MX, se caracteriva por sus rivalidades transfronterizas que serán las protagonistas y justamente uno de estos enfrentamientos será el Toluca vs. Seattle Sounders de este miércoles 5 de agosto a partir de las 8 pm (Tiempo del Centro de México) / 10 pm ET / 7 pm PT desde el césped del Estadio Azteca de la CDMX. Los Diablos Rojos llegan con un ritmo positivo en su torneo local tras ganar su último encuentro, mientras que el Rave Green afronta el inicio de la competición sumergido en una racha negativa tras encadenar múltiples derrotas consecutivas en la MLS. A continuación, te comparto cómo ver el partido Toluca vs. Seattle Sounders en vivo por la Leagues Cup 2026 por la señal de TUDN y Canal 5 para todo el territorio mexicano.

Toluca y Seattle Sounders se miden en un emocionante choque internacional. Siga la transmisión en vivo a través de Apple TV y el servicio MLS Season Pass para los aficionados en Estados Unidos. | Crédito: es.leaguescup.com / Composición Mag / Ronie Bautista

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026?

El partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Seattle Sounders se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre Toluca y Seattle Sounders por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, 05/07/2026.- Imagen TV transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido entre Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup . El compromiso se realizará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo. FOTO: X de Toluca.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Toluca vs. Seattle Sounders por Leagues Cup 2026

Partido : Toluca vs. Seattle Sounders, por la fase de grupos de Leagues Cup 2026

: Toluca vs. Seattle Sounders, por la fase de grupos de Leagues Cup 2026 Fecha : Miércoles, 5 de agosto de 2026

: Miércoles, 5 de agosto de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX), México