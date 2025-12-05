El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de noviembre, a partir de las 11:00 horas del Tiempo del Centro (09:00 en Tijuana) , en el John F. Kennedy Center de Washington, D. C., Estados Unidos, donde la Selección Mexicana, que se encuentra en el bombo 1 por ser uno de los países anfitriones, conocerá a sus rivales en la fase de grupos y las sedes en las que jugará como local. Durante la ceremonia, la FIFA definirá la composición de los 12 grupos del torneo, con base en el ranking mundial y la distribución por bombos, además de confirmar el calendario de partidos para las 48 selecciones participantes.

¿Quieres ver gratis por televisión abierta la transmisión del evento mundialista? La cobertura oficial para el público mexicano estará a cargo del Canal 5 de Televisa Deportes en todo el territorio nacional y también se emitirá de forma exclusiva para los clientes de TUDN en Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos qué canales de televisión debes sintonizar. Todos estos contenidos estarán disponibles en teléfono móvil, Smart TV, PC o tableta.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México?

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026 se transmite en vivo y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, sorteo de la Copa del Mundo 2026 en México?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, sorteo del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver el sorteo de la Copa Mundial de USA, México y Canadá 2026

Evento : Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha : 05/12/2025

: 05/12/2025 Horario : 11:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 11:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​