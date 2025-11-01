El esperado Clásico Regio, en su edición número 141, acapara las miradas de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con ambos clubes peleando por la mejor posición en la tabla. El duelo entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL se disputará este sábado 1 de noviembre en el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León. El partido se celebrará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un estadio que será sede mundialista el próximo año, y será transmitido por televisión abierta a través de Canal 5, además de estar disponible en la señal de paga de TUDN y en la plataforma de streaming ViX Premium. La rivalidad entre Rayados y Felinos sigue siendo una de las más intensas de México, y con solo dos puntos separándolos en la clasificación, este choque es crucial para la definición del liderato de la Liga MX.

A pesar de la trascendencia del encuentro, Monterrey enfrentará una baja significativa: la ausencia de Oliver Torres, quien fue expulsado en la Jornada 15 ante Cruz Azul por una dura entrada. Esta baja forzará al entrenador Domènec Torrent a realizar ajustes tácticos, abriendo la puerta a Fidel Ambriz, quien se reincorporó al grupo tras superar una lesión. Por otro lado, Tigres parece tener plantel completo, aunque existe precaución con Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022, quien inició la semana entrenando por separado. En caso de que Correo no esté listo para el silbatazo inicial, el director técnico podría optar por Diego Laínez para generar el desequilibrio ofensivo deseado. A pesar de estas posibles ausencias, la paridad histórica entre ambos equipos en el Estadio BBVA es notable, con un registro de 6 victorias, 5 empates y 19 goles a favor para cada club desde su inauguración. Esta igualdad aumenta la expectativa sobre quién se llevará la victoria en este Clásico Regio 141.

¿Quieres mirar el juego entre Monterrey y Tigres UANL en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

CF Monterrey se ubica en el quinto puesto de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 30 unidades. | Crédito: Rayados / Facebook

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Monterrey vs. Tigres UANL por la Liga MX 2025?

El partido entre CF Monterrey y Tigres UANL se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Monterrey vs. Tigres UANL por Torneo Apertura la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Tigres se ubica en el segundo lugar de la tabla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con 32 puntos. | Crédito: Club Tigres / Facebook

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Monterrey vs. Tigres UANL en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Monterrey vs. Tigres UANL por la Liga MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido Monterrey vs. Tigres UANL en vivo por la Liga MX 2025

Partido : Monterrey vs. Tigres UANL, por la fecha 16 del Apertura de la Liga MX

: Monterrey vs. Tigres UANL, por la fecha 16 del Apertura de la Liga MX Fecha : 01/11/2025

: 01/11/2025 Horario : 19:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:05 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio BBVA de de Guadalupe, Nuevo León (México)

