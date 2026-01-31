El Club América buscará sumar sus primeros tres puntos cuando reciba a Necaxa en el remodelado Estadio Azteca, en la Ciudad de México. El duelo se disputará este sábado 31 de enero, a las 16:00 horas (Tiempo del Centro) , en el marco de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quieres ver el juego entre Las Águilas y Los Rayos en tu celular, Smart TV, computadora o tablet? La señal oficial para México irá por Canal 5 de Televisa en televisión abierta y por TUDN para quienes cuenten con los servicios de cable de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable o Dish. Aquí te contamos qué canal debes sintonizar para no perderte ningún minuto del partido.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Club América vs. Necaxa por Clausura 2026 de Liga MX?

El partido entre Club América y Necaxa se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Necaxa por Clausura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club América vs. Necaxa en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Club América vs. Necaxa por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Necaxa por el Clausura 2026 de Liga MX

Partido : Club América vs. Necaxa, por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

: Club América vs. Necaxa, por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Fecha : Sábado 31 de enero de 2026

: Sábado 31 de enero de 2026 Horario : 16:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 16:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX), Necaxa