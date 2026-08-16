Las Águilas del América vuelven a escena en la Liga MX con la mira puesta en el Atlético de San Luis. El conjunto azulcrema saltará a la cancha este domingo 16 de agosto, a las 17:00 horas (Tiempo del Centro de México; 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) , en el Estadio Banorte, para disputar la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026. Si estás buscando dónde ver el partido en vivo y gratis, aquí encontrarás los canales de TV abierta, las opciones de TUDN y las plataformas de streaming disponibles para seguirlo desde México y Estados Unidos.

¿Quieres ver el América vs. Atlético de San Luis en vivo y gratis desde tu celular, computadora, tablet o Smart TV? En México, la principal alternativa en televisión abierta será Canal 5, mientras que TUDN también llevará la señal del encuentro para sus suscriptores. El streaming estará disponible mediante servicios oficiales como ViX. Aquí te contamos qué canales y plataformas puedes utilizar para no perderte ningún minuto del partido.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, América vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026 de Liga MX?

El partido entre Club América y Atlético de San Luis podrá verse en México a través de Canal 5, señal abierta de Televisa. También estará disponible mediante diferentes sistemas de televisión de paga que incluyen el canal en su programación.

Estos son los números de Canal 5 según el operador:

Canal 105 SD y 605 HD de Dish

Canal 105 SD y 1105 HD de SKY

Canal 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canal 105 SD y 805 HD de Izzi

Canal 5 SD y 105 HD de Totalplay

La señal abierta de Canal 5 permite seguir el encuentro sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga, siempre que el usuario se encuentre dentro de la zona de cobertura correspondiente.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el América vs. Atlético de San Luis online, existen alternativas oficiales de streaming que pueden ofrecer la señal de los contenidos deportivos de TelevisaUnivision.

ViX cuenta con opciones de transmisión en vivo y contenido bajo demanda, aunque la disponibilidad de determinados partidos y señales puede depender del plan contratado y de la región del usuario.

Por ello, si buscas una opción gratuita, la alternativa más directa en México es Canal 5 en señal abierta. Para verlo por internet, debes comprobar previamente si el encuentro está disponible en la modalidad de streaming que tengas contratada.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026?

La señal de TUDN también transmitirá el partido de la Jornada 4. En México, el canal está disponible a través de distintos operadores de televisión de paga.

Estos son algunos de los principales diales de TUDN:

Canal 503 de Totalplay

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

La disponibilidad de cada señal puede variar de acuerdo con el paquete contratado por el usuario.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Atlético de San Luis?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también tendrán opciones para seguir el encuentro. La cobertura de TUDN está disponible mediante servicios de televisión de paga y plataformas digitales oficiales.

Entre las alternativas se encuentran TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN. La disponibilidad puede depender del proveedor de televisión y de la suscripción del usuario.

Para quienes busquen una opción gratuita, es importante aclarar que no todos los servicios de TUDN en Estados Unidos son de acceso libre. Se recomienda utilizar únicamente las plataformas oficiales y comprobar las condiciones de acceso antes del inicio del partido.

Horarios, TV y dónde ver en vivo América vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026

Partido: Club América vs. Atlético de San Luis

Club América vs. Atlético de San Luis Competencia: Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Domingo 16 de agosto de 2026 Hora: 17:00 horas del Tiempo del Centro de México

17:00 horas del Tiempo del Centro de México Estados Unidos: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT

7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT Televisión en México: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX y plataformas oficiales de TUDN, según disponibilidad

ViX y plataformas oficiales de TUDN, según disponibilidad Estadio: Estadio Banorte, Ciudad de México

Para otros países, la disponibilidad del partido dependerá de los derechos de transmisión de la Liga MX en cada territorio. Se recomienda consultar las plataformas oficiales habilitadas en cada región y evitar páginas o servicios no autorizados.

América vs. Austin FC por la Leagues Cup con señal de Apple TV. (Video: América)