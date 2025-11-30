La definición se vivirá desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Mira la transmisión de Cruz Azul vs. Chivas vuelta, este domingo 30 de noviembre, donde conoceremos a un nuevo semifinalista del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La señal de Canal 5 en TV abierta y TUDN en señal de paga serán las encargadas de televisar este duelo de infarto entre la ‘Máquina’ y el ‘Rebaño’.

Cabe señalar que Cruz Azul y Chivas igualaron sin goles en el Akron en el duelo de ida. La ventaja, en caso de mantenerse igualdad en el global, la tiene Cruz Azul, pues finalizaron en el primer lugar en la etapa regular del campeonato, por lo que a las Chivas solo les sirve el triunfo en el Ciudad de los Deportes.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas vuelta por cuartos de final de Liga MX?

El partido entre Cruz Azul vs. Chivas vuelta por cuartos de final de Liga MX se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas vuelta por cuartos de final de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Chivas vuelta por cuartos de final en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Chivas vuelta por cuartos de final de Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Partido : Cruz Azul vs. Chivas

: Cruz Azul vs. Chivas Fase : Cuartos de final vuelta, Apertura 2025

: Cuartos de final vuelta, Apertura 2025 Fecha : Domingo 30 de noviembre de 2025

: Domingo 30 de noviembre de 2025 Hora : 19:00 hrs (CDMX)

: 19:00 hrs (CDMX) Sede : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Canal TV/online: Canal 5 (ViX+ y TUDN)