Cruz Azul y Tigres UANL se enfrentan en la esperada Semifinal de Ida del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en un duelo crucial que tendrá lugar este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina Cementera, que viene de una dramática victoria en Cuartos de Final ante Chivas, tiene como objetivo principal alcanzar la final y conseguir su anhelada décima estrella de liga. Por su parte, los Felinos llegan tras eliminar a Xolos y buscan alzar su noveno campeonato, una hazaña que los colocaría junto a Cruz Azul como el cuarto equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano.

¿Quieres mirar el juego entre los Celestes y los Auriazules en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

Cruz Azul y Tigres se enfrentarán en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX (Foto: Composición MAG)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres UANL por la semifinal de la Liguilla MX 2025?

El partido entre Cruz Azul y Tigres UANL se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

Tienes que ver EN VIVO y EN DIRECTO el Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX. Aquí te indico a qué hora inicia el partido en distintos países del mundo. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres UANL por Semifinal de Ida de la Liguilla MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres UANL en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido Cruz Azul vs. Tigres UANL en vivo por la semifinal de la Liguilla MX 2025

Partido : Cruz Azul vs. Tigres UANL, por la ida de la semifinal de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Cruz Azul vs. Tigres UANL, por la ida de la semifinal de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 Fecha : 03/12/2025

: 03/12/2025 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México (México)