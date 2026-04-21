La temporada regular de la Liga MX 2026 va llegando a su fin y cada vez más nos acercamos a la fase de playoffs. Este martes 21 de abril se dará inicio a la Jornada 16 del Torneo Clausura y tenemos un duelo importante desde el Estadio Corregidora: Querétaro vs. Cruz Azul. Los Gallos Blancos, al borde de la eliminación, reciben a un Cruz Azul que intentará ir por un triunfo para quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones. El partido de Querétaro vs. Cruz Azul será transmitido por Canal 5 y TUDN a partir de las 19:00 horas y aquí te dejo con todos los detalles para ver el minuto a minuto .

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Querétaro vs. Cruz Azul por Liga MX 2026?

El partido entre Querétaro vs. Cruz Azul por Liga MX 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Querétaro vs. Cruz Azul por Liga MX 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Querétaro vs. Cruz Azul por Liga MX desde Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Querétaro vs. Cruz Azul por la Jornada 16 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver Querétaro vs. Cruz Azul EN VIVO por Liga MX 2026

Partido : Querétaro vs. Cruz Azul EN VIVO por Jornada 16 de Liga MX 2026

: Querétaro vs. Cruz Azul EN VIVO por Jornada 16 de Liga MX 2026 Fecha : Martes 21 de abril de 2026

: Martes 21 de abril de 2026 Horario : 19:00 horas del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 horas del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Corregidora, Querétaro (México)