La ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX albergará un partido de pronóstico reservado entre Rayados de Monterrey y Club América este miércoles 25 de noviembre a partir de las 9:00 pm (Tiempo del Centro de México) / 10:00 pm ET / 7:00 pm PT desde el césped del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. Las Águilas de Guillermo Almada cerraron la fase regular en el 3.° lugar con 30 puntos, mientras que los Albiazules finalizaron en la 6.ª posición con 27 unidades. Gracias a su mejor ubicación en la clasificación general, al conjunto azulcrema les basta un empate en el marcador global para avanzar a las semifinales; los regiomontanos comandados por Matías Almeyda están obligados a ganar la serie por diferencia de goles. A continuación, te comparto cómo ver el partido Rayados de Monterrey vs. Club América en vivo por la Liga MX por la señal de TUDN y Canal 5 para todo el territorio mexicano.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Rayados de Monterrey vs. Club América por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX?

El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX entre Rayados de Monterrey y Club América se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Rayados de Monterrey vs. Club América por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Rayados de Monterrey vs. Club América por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre Rayados de Monterrey y Club América por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Rayados de Monterrey vs. Club América por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX

Partido : Rayados de Monterrey vs. Club América, por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

: Rayados de Monterrey vs. Club América, por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Miércoles, 25 de noviembre de 2026

: Miércoles, 25 de noviembre de 2026 Horario : 21:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, México