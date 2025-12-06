Tigres de la UANL y Cruz Azul se juegan el boleto a la gran final de la Liguilla MX 2025 este sábado 6 de diciembre (21:10 horas del Tiempo de Centro; 10:10 p.m. ET / 7:10 p.m. PT) en un duelo cargado de tensión, historia y matices argentinos en los banquillos. El empate 1-1 en la ida, con gol de Ángel Correa, dejó a los felinos con una ventaja silenciosa pero determinante: otro empate en el Volcán les basta para avanzar gracias a su mejor posición en la fase regular. El margen es corto, pero en liguillas mexicanas ese tipo de detalle suele definir temporadas.​

¿Quieres ver el juego entre los felinos y la Máquina Cementera en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

El conjunto dirigido por el estratega argentino Guido Pizarro ha construido su candidatura al título sobre una base sólida: la mejor defensa del Apertura, permitiendo cuatro goles menos que Cruz Azul. A esa solidez le suma una ofensiva de lujo, encabezada por el campeón del mundo argentino Ángel Correa, el talentoso Juan Brunetta, el eterno referente francés André-Pierre Gignac, el uruguayo Fernando Gorriarán y el mexicano Diego Lainez. Con tantas variantes al frente, Tigres puede atacar de múltiples maneras y gestionar ritmos según lo demande el partido.​

Del otro lado, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón llega con la presión de estar obligado a ganar en un escenario hostil. El entrenador argentino ha insistido en que prefiere esa exigencia para evitar relajaciones en su plantel, aunque en los hechos la desventaja es clara: vencer a Tigres en su estadio es una tarea que pocos han logrado en los últimos torneos. La Máquina deberá mostrar carácter, intensidad y eficacia desde el primer minuto para revertir la serie.​

El premio no es menor: el clasificado entre Tigres y Cruz Azul disputará el campeonato ante el ganador de la otra semifinal, en la que Monterrey y Toluca se juegan el pase a la gran final del fútbol mexicano. Con la mesa puesta para un cierre de alto voltaje, entre la presión de la historia, el peso de los nombres y la mínima ventaja felina, el partido promete ser una batalla táctica, emocional y futbolística que podría definirse por un detalle.​

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025?

El partido entre Tigres UANL y Cruz Azul se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Tigres UANL vs. Cruz Azul por la semifinal de la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Tigres vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025

Partido : Tigres UANL vs. Cruz Azul, por la vuelta de la semifinal de la Liguilla MX

: Tigres UANL vs. Cruz Azul, por la vuelta de la semifinal de la Liguilla MX Fecha : Sábado 6 de diciembre de 2025

: Sábado 6 de diciembre de 2025 Horario : 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:10 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Universitario de la UANL, Nuevo León (México)