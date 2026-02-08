Todas las miradas del mundo estarán puestas en el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más esperados del 2026, que se disputará este domingo 8 de febrero a las 17:30 horas del Tiempo del Centro en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El moderno recinto, con capacidad para más de 72 mil espectadores, volverá a ser el epicentro del futbol americano profesional.

En el emparrillado se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, dos franquicias históricas de la NFL que buscarán conquistar el título de la temporada 2025. Los Patriots, múltiples veces campeones del Super Bowl, llegan con una de las ofensivas más productivas del año, mientras que los Seahawks se apoyan en una defensiva agresiva y un ataque terrestre explosivo. El duelo promete ser cerrado, con intensidad desde el primer cuarto y varias figuras a seguir en ambas escuadras.

El espectáculo no estará solo dentro del campo. Como cada año, el show de medio tiempo será otro de los grandes atractivos de la noche. En esta ocasión, el protagonista será el puertorriqueño Bad Bunny, reciente ganador del Grammy a Mejor Artista, quien presentará un recorrido por sus mayores éxitos ante los más de 72 mil asistentes en el coloso de Santa Clara y los millones de televidentes alrededor del mundo. Se espera un montaje lleno de luces, coreografías y sorpresas, siguiendo la tradición de producciones millonarias que caracterizan al Super Bowl.

Si quieres ver el Super Tazón 2026 en tu celular, Smart TV, computadora o tablet desde México, tendrás varias opciones. La transmisión oficial en televisión abierta será a través de Canal 5 de Televisa, mientras que en televisión de paga podrás seguir el encuentro por TUDN, disponible en sistemas de cable como Totalplay, Izzi, Sky, Megacable y Dish. En plataformas digitales, las apps de estos servicios y de la propia TUDN ofrecerán señal en vivo para sus suscriptores, siempre que cuenten con usuario y contraseña de su operador.

Para no perderte ningún minuto del partido, verifica con anticipación el canal correspondiente en tu guía de programación, confirma tu acceso a las aplicaciones de streaming de tu servicio de cable y revisa tu conexión a internet si planeas verlo en línea. Así podrás disfrutar sin interrupciones de la gran final de la NFL, del show de medio tiempo y de toda la experiencia del Super Bowl LX.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks y Halftime Show?

El partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks, junto al show de medio tiempo del Super Bowl LX, se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el juego desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks y Halftime Show?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo New England Patrios-Seattle Seahawks, junto al show de medio tiempo del Super Bowl LX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Super Bowl 2026: Patriots vs. Seahawks

Partido : New England Patrios vs. Seattle Seahawks, por el Super Bowl 2026

: New England Patrios vs. Seattle Seahawks, por el Super Bowl 2026 Fecha : Domingo 8 de febrero de 2026

: Domingo 8 de febrero de 2026 Horario del juego : 17:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 17:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Horario del Halftime Show con Bad Bunny : 19:00 o 19:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 o 19:30 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California (Estados Unidos)