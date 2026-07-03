La Albiceleste de Lionel Messi afrontará una prueba de fuego frente a la revelación de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 3 de julio, no te pierdas el partido Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), y contará con transmisión de TUDN y Canal 5 en señal abierta. Ambas selecciones vienen con la consigna de lo que único que sirve es el triunfo para seguir avanzando en el máximo torneo de selecciones de la FIFA.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?
El partido entre Argentina vs. Cabo Verde se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?
Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
- Canal 503 de Megacable
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
- Disponible en ViX para dispositivos compatibles
Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Viernes 3 de julio de 2026
- Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos).
- Horario: 16:00 horas CDMX
- Canal TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN
- Streaming: ViX Premium