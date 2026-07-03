La Albiceleste de Lionel Messi afrontará una prueba de fuego frente a la revelación de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 3 de julio, no te pierdas el partido Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos), y contará con transmisión de TUDN y Canal 5 en señal abierta . Ambas selecciones vienen con la consigna de lo que único que sirve es el triunfo para seguir avanzando en el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

Conoce los horarios por país, canales de TV abierta y cable para ver el partido Argentina vs. Cabo Verde por 16vos de final desde el Hard Rock Stadium de Miami, por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina vs. Cabo Verde se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 3/07/2026.- DAZN transmitirá el partido Argentina vs. Cabo Verde EN DIRECTO por los 16avos de final del Mundial 2026 desde Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos. Imagen de la selección argentina.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos).

Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). Horario: 16:00 horas CDMX

16:00 horas CDMX Canal TV: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Canal 5, Azteca 7 y TUDN Streaming: ViX Premium