A noventa minutos de la final, dos de las selecciones más poderosas del planeta vuelven a encontrarse en una cita de máxima exigencia. España y Francia protagonizan este martes una semifinal de la Copa Mundial FIFA 2026 que enfrenta a la mejor defensa del torneo contra uno de los ataques más explosivos de la competición. El premio es enorme: un lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para disputar el título mundial el próximo 19 de julio.

La Roja llega a Arlington respaldada por una generación que mezcla experiencia y juventud, con Rodri como eje del equipo y Lamine Yamal convertido en una de las grandes atracciones del campeonato. Del otro lado aparece una Francia que ha ganado todos sus partidos en el Mundial y que cuenta con un Kylian Mbappé inspirado, acompañado por el desequilibrio constante de Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

Los antecedentes recientes añaden un ingrediente extra. España eliminó a Francia en la Eurocopa 2024 y volvió a imponerse en la Liga de Naciones 2025, aunque los Bleus aterrizan en esta semifinal con la etiqueta de favoritos tras exhibir el repertorio ofensivo más completo del torneo.

Para los aficionados mexicanos, la transmisión podrá seguirse EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura completa en televisión de paga y plataformas digitales.

El encuentro se disputará desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT).

TL;DR del España vs. Francia por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 13:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: AT&T Stadium

🌎 Semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, España vs. Francia por el Mundial 2026?

La semifinal entre España y Francia será transmitida EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México mediante señal abierta y operadores de televisión restringida.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los usuarios también podrán seguir el partido mediante ViX y TUDN en dispositivos conectados a internet, tanto dentro como fuera de casa.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

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Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, España vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN transmitirá la semifinal con una programación especial que incluirá previa, análisis táctico, alineaciones confirmadas y cobertura en directo desde Arlington.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, España vs. Francia en Estados Unidos?

La señal de TUDN USA también estará disponible para los aficionados que sigan el Mundial desde territorio estadounidense.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo España vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido España vs. Francia Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) Fecha Martes 14 de julio de 2026 Horario 13:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“Esta semifinal enfrenta dos formas distintas de dominar un partido. España busca imponer control desde la posesión y la circulación de balón; Francia prefiere castigar a máxima velocidad cuando encuentra espacios. Por eso el duelo puede definirse en quién consigue llevar el encuentro al terreno que más le favorece.

La selección española llega respaldada por la mejor defensa del Mundial y por una estructura colectiva muy consolidada. Francia, en cambio, ha encontrado una mezcla ideal entre experiencia y juventud, con Mbappé como líder de una generación que ha añadido más vértigo y profundidad ofensiva en comparación con años anteriores.

También será interesante observar el papel de Lamine Yamal. Aunque todavía no ha tenido una actuación dominante en las rondas eliminatorias, cada partido confirma que es uno de los futbolistas con mayor capacidad para cambiar una historia con una sola jugada. Del otro lado, Mbappé continúa siendo la referencia ofensiva más temida del torneo.

Los antecedentes recientes favorecen a España, que ganó los dos últimos enfrentamientos oficiales entre ambos equipos. Sin embargo, las semifinales mundialistas suelen ignorar la historia reciente. En escenarios como este, los detalles, la eficacia y la gestión emocional suelen marcar la diferencia entre jugar una final o quedarse a un paso de ella."