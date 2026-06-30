Uno de los anfitriones norteamericanos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se juega la permanencia en el torneo en un partido de pronóstico reservado. Este martes 30 de junio, no te pierdas el partido de México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará desde el Estadio Azteca de la CDMX y contará con transmisión de TUDN y Canal 5 en señal abierta . Ambas selecciones vienen con la consigna de lo que único que sirve es el triunfo para seguir avanzando en el máximo torneo de selecciones.

Sigue la transmisión de TV Azteca (Canal 7) para ver el partido México vs. Ecuador en vivo online hoy 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El partido entre México vs. Ecuador se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Ecuador por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Ecuador en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

Conoce la hora de inicio, canales de TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO HOY 30 de junio por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

Horario, TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 19:00 horas CDMX

19:00 horas CDMX Canal TV: Canal 5, Azteca 7, Nu9ve y TUDN

Canal 5, Azteca 7, Nu9ve y TUDN Streaming: ViX Premium