Las mejores jugadoras del fútbol femenino mexicano unen fuerzas para enfrentar al equipo del momento en Europa. La Liga MX Femenil All-Star choca ante su par del FC Barcelona en un duelo amistoso a disputarse este viernes 22 de agosto, a partir de las 20:30 horas del Tiempo de Centro , en el Estadio Universitario de la UANL en Nuevo León, México. ¿Quieres ver el juego GRATIS por señal abierta? La transmisión oficial estará a cargo del Canal 6 de Multimedios en todo el territorio azteca y en los principales servicios de cable del país como Dish, Megacable, Izzi y Totalplay.

Bajo las órdenes del entrenador Pedro Martínez, el equipo de las Estrellas de la Liga MX Femenil saldrá con la siguiente alineación: Esthefanny Barreras, Nicolette Hernández, Andrea Pereira, Greta Espinoza, Julitha Singano, Irene Guerrero, Ruth Bravo, Jacqueline Ovalle, Deneisha Blackwood, Charlyn Corral y Jennifer Hermoso.

En tanto, el FC Barcelona de Pere Romeu formará con Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Graham Hansen, Ewa Pajor y Claudia Pina.

¿Dónde ver Canal 6 de Multimedios EN VIVO, Liga MX Femenil vs. FC Barcelona?

El Canal 6 de Multimedios se puede ver en la televisión abierta y, también, por cableoperadores de Dish (Canal 6), Megacable (Canal 106), Izzi (Canal 114) y Totalplay (Canal 172). De esta forma, podrás mirar el duelo entre Liga MX Femenil All-Star y FC Barcelona por amistoso en México.

Canal 6.1 en señal abierta

Canal 6 de Dish

Canal 106 de Megacable

Canal 114 de Izzi

Canal 172 de Totalplay

Canal 235 de Sky

Horario, lugar y dónde ver en vivo Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona

Fecha : viernes 22 de agosto de 2025

: viernes 22 de agosto de 2025 Partido : Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona

: Liga MX Femenil All-Star vs. FC Barcelona Hora : 20:30 del Tiempo de Centro de México

: 20:30 del Tiempo de Centro de México TV / Streaming : Canal 6 de Multimedios

: Canal 6 de Multimedios Estadio Universitario de la UANL de Nuevo León, México