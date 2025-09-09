La Ronda Final de las Clasificatorias de CONCACAF para el Mundial de 2026 continúa con un duelo crucial en el Grupo C: Costa Rica recibe a Haití este martes en el Estadio Nacional de San José. “Los Ticos” llegan a este enfrentamiento con la necesidad de una victoria, después de empatar 1-1 contra Nicaragua. Por su parte, los haitianos sumaron un valioso punto al igualar sin goles con Honduras. Este será el decimosexto enfrentamiento entre ambas selecciones, con un claro dominio del conjunto costarricense en el historial, que incluye ocho victorias, seis empates y una sola derrota. Además, Costa Rica han ganado sus cuatro duelos previos en Clasificatorias Mundialistas contra Haití, lo que les da una ventaja psicológica para este partido en casa. ¿Quieres ver el juego de La Sele en tu televisor Smart TV, PC, Tablet? La señal para el público tico estará garantizada por el Canal 6 de Repretel en abierto y a través de los principales cableoperadores —Cabletica, Telecable, Movistar TV, Claro TV y SKY— para que nadie se pierda ni un instante de las Eliminatorias Centroamericanas.

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

Costa Rica vs. Haití, por Repretel (Canal 6) en vivo y gratis

Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel en vivo, en línea y gratis mediante live streaming por Internet del partido entre Costa Rica y Haití.

