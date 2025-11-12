Este jueves 13 de noviembre vuelve la acción a las Eliminatorias Concacaf y hay un partido clave por el Grupo I de cara al Mundial 2026. Mira el partido de Costa Rica vs. Haití a través del Canal 6 de Repretel, a partir de las 8:00 p.m. hora San José . Por ahora, Los Ticos llevan un triunfo y tres empates habiéndose jugado ya cuatro fechas, ubicándose en la segunda posición con seis unidades, mientras que Haití le sigue de cerca en la tercera casilla con 5 puntos, pese a sufrir una goleada 3-0 ante Honduras el mes pasado. Sigue aquí el minuto a minuto de este encuentro.

Costa Rica figura en el tercer puesto de la tabla del Grupo I de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol con cinco unidades. | Crédito: FHF - Fédération Haïtienne De Football / Facebook

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

Costa Rica vs. Haití, por Repretel (Canal 6) en vivo y gratis

Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel en vivo, en línea y gratis mediante live streaming por Internet del partido entre Costa Rica y Haití.

Costa Rica se ubica en el segundo lugar de la tabla del Grupo I de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol con seis puntos. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

Costa Rica vs. Haití EN VIVO: hora, TV y dónde ver

El combinado constarricense afronta sus dos últimos y cruciales partidos de la Clasificación de Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol con el objetivo claro de sumar dos victorias que le aseguren la clasificación directa a la Copa del Mundo 2026. Para lograr este pase directo y no depender de otros resultados, Los Ticos debe vencer tanto a Haití como visitante, como a Honduras en casa. Tras haber clasificado a los últimos tres Mundiales (2014, 2018 y 2022), Costa Rica necesita este esfuerzo final para evitar el riesgo de quedar fuera de la máxima cita del fútbol.

Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025

Jueves, 13 de noviembre de 2025 Lugar: Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao

Estadio Ergilio Hato, ubicado en Willemstad, Curazao Hora: 8:00 p.m. San José

8:00 p.m. San José Canal TV: Canal 6 de Repretel

Canal 6 de Repretel Streaming: Canal 6 de Repretel App