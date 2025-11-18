Costa Rica vs. Honduras , correspondiente a la fecha 6 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf, está programado para el martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (hora local), y promete ser un choque determinante para ambas selecciones. Tanto Costa Rica como Honduras llegan obligadas a reaccionar luego de perder la oportunidad de sumar puntos importantes en la jornada anterior, por lo que este enfrentamiento se perfila como un punto de inflexión en sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026.

Costa Rica viene de sufrir una ajustada derrota 0-1 ante Haití, un resultado que cortó su impulso y que ahora busca revertir cuanto antes. En sus cuatro partidos previos, el conjunto tico acumuló 1 victoria y 3 empates, con un total de 8 goles anotados y 6 recibidos, números que reflejan un ataque productivo, pero también ciertas falencias defensivas que deberá corregir si quiere mantenerse en la pelea dentro del grupo.

Honduras tampoco llega en su mejor momento tras caer 0-2 en casa frente a Nicaragua, un golpe duro que pretende dejar atrás con una actuación convincente. A pesar de ese tropiezo, sus encuentros anteriores mostraron un nivel competitivo, con 2 triunfos y 2 empates, además de 5 goles a favor y 2 en contra.

Costa Rica vs. Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica

Hora: 8:00 p.m. San José

Canal TV: Canal 6 de Repretel

Streaming: Canal 6 de Repretel App