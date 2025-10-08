Este jueves 9 de octubre vuelve la acción a las Eliminatorias Concacaf y hay un partido clave por el Grupo C de cara al Mundial 2026. Mira el partido de Costa Rica vs. Honduras a través del Canal 6 de Repretel, a partir de las 8:00 p.m. hora San José . Por ahora, Costa Rica no ha sumado victoria alguna en las dos primeras fechas, ubicándose en la segunda posición, mientras que Honduras es líder del grupo con 4 puntos, gracias al último triunfo ante Nicaragua un mes atrás. Sigue aquí el minuto a minuto de este encuentro.

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Repretel es el canal oficial de los partidos de la selección de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 en VHF - UHF

Canal 6.1 HD en TDT

Canal 6 en Movistar TV

Canal 6 en Cabletica PlusTV

Canal 6 en SuperCable

Canal 137 en Claro TV

Canal 191 en SKY

Canales 6 SD, 86.2 ATSC y 701 HD en Cabletica

Canales 6 SD, 134.706 ATSC y 706 HD en Telecable

Costa Rica vs. Honduras, por Repretel (Canal 6) en vivo y gratis

Ingresa al portal de repretel.com/envivo-canal6 para ver la transmisión de Repretel en vivo, en línea y gratis mediante live streaming por Internet del partido entre Costa Rica y Honduras.

Costa Rica vs. Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 9 de octubre de 2025

jueves 9 de octubre de 2025 Lugar: Estadio General Francisco Morazán

Estadio General Francisco Morazán Hora: 8:00 p.m. San José

8:00 p.m. San José Canal TV: Canal 6 de Repretel

Canal 6 de Repretel Streaming: Canal 6 de Repretel App