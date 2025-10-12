Las Eliminatorias Concacaf 2025 continúan su curso este lunes 13 de octubre con un atractivo duelo entre Costa Rica y Nicaragua, que se verán las caras en el Estadio Nacional de San José. Este encuentro, correspondiente al Grupo C, marcará el debut de ambas selecciones en esta fase regional.

La transmisión EN VIVO y GRATIS por TV abierta estará a cargo de Canal 6 de Repretel, señal que emitirá el partido para todo Costa Rica. Además, los aficionados también podrán seguirlo por Teletica Canal 7 como opción alternativa y vía Fútbol Online desde las plataformas digitales de ambas cadenas.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Nicaragua?

El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. (hora local de Costa Rica y Nicaragua).Mira los horarios internacionales del partido:

Colombia y Perú: 21:00 horas

21:00 horas Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos (Este): 22:00 horas

Cómo ver Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO por TV

El partido será transmitido en exclusiva por Canal 6 de Repretel, que tendrá la señal principal del encuentro con su equipo habitual de comentaristas.

Canales de transmisión confirmados:

Canal 6 de Repretel (Costa Rica) – señal principal

– señal principal Teletica Canal 7 (Costa Rica) – señal complementaria

– señal complementaria Fútbol Online – transmisión en vivo por web y redes oficiales

Así llegan Costa Rica y Nicaragua

Costa Rica ocupa el tercer puesto del Grupo C con tres empates, y buscará su primer triunfo de la fase ante su gente. En su último duelo igualó 0-0 ante Honduras y suma 14 goles a favor y 5 en contra en sus recientes compromisos.

Por su parte, Nicaragua llega tras una dura derrota 0-3 frente a Haití. El cuadro visitante suma apenas una unidad en la tabla y registra una racha irregular de una victoria, dos derrotas y un empate en sus últimos partidos.

Último enfrentamiento

Ambas selecciones se midieron por última vez el 5 de septiembre, también en las Eliminatorias Concacaf, con resultado final de 1-1.

Ficha del partido

Partido: Costa Rica vs. Nicaragua

Costa Rica vs. Nicaragua Competencia: Eliminatorias Concacaf 2025

Eliminatorias Concacaf 2025 Fecha: Lunes 13 de octubre

Lunes 13 de octubre Hora: 8:00 p. m. (hora local)