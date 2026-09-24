Este jueves 24 de septiembre, Nicaragua y República Dominicana se medirán por la primera fecha del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026 en el Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros. El compromiso está pactado para disputarse a las 8:00 p.m. (horario en República Dominicana) y 6:00 p.m. (horario en México y Nicaragua). Un compromiso de gran nivel, donde ambos equipos están trabajando para fortalecer su equipo de cara a las clasificatorias a la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Repretel (Canal 6) EN VIVO, Nicaragua vs. República Dominicana por Concacaf Nations League 2026?

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Nicaragua vs. República Dominicana EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves, 24 de septiembre de 2026

Jueves, 24 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros

Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros Hora: 8:00 p.m. (República Dominicana) y 6:00 p.m. (Nicaragua).

8:00 p.m. (República Dominicana) y 6:00 p.m. (Nicaragua). Canal TV: Canal 6 de Repretel

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