La señal de Teletica EN VIVO transmitirá el partido de la Selección de Costa Rica vs. Honduras por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 , que se vivirá desde el Estadio General Francisco Morazán. Los ‘Ticos’ necesitan con urgencia sumar de a 3, debido a que se ubican en el segundo lugar con apenas dos puntos, producto de empates contra Haití y Nicaragua. Por su parte, Honduras arrancó empatando contra Haití y posteriormente derrotó 2-0 a Nicaragua.

¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2025?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias de la Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

Costa Rica vs. Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 9 de octubre de 2025

jueves 9 de octubre de 2025 Lugar: Estadio General Francisco Morazán

Estadio General Francisco Morazán Hora: 8:00 p.m. San José

8:00 p.m. San José Canal TV: Canal 7 de Teletica

Canal 7 de Teletica Streaming: TD+