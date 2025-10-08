La señal de Teletica EN VIVO transmitirá el partido de la Selección de Costa Rica vs. Honduras por la Jornada 3 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, que se vivirá desde el Estadio General Francisco Morazán. Los ‘Ticos’ necesitan con urgencia sumar de a 3, debido a que se ubican en el segundo lugar con apenas dos puntos, producto de empates contra Haití y Nicaragua. Por su parte, Honduras arrancó empatando contra Haití y posteriormente derrotó 2-0 a Nicaragua.
¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias Concacaf 2025?
La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Honduras por las Eliminatorias de la Concacaf 2026.
- Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)
- Canal 7.1 (Teletica HD), Canal 7.2 (Teletica Radio) y Canal 10.1 (Xpertv HD) de TDT
- Canal 7 HD de Cabletica PlusTV
- Canal 138 HD de Claro TV
- Canal 187 HD de Sky
- Canal 7 HD de TiGo Star
- Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica
- Canales 7 SD y 707 HD de TiGo
- Canales 7 SD y 707 HD de Telecable
- Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi
¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?
Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.
¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?
Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.
¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026?
El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).
Costa Rica vs. Honduras EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: jueves 9 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio General Francisco Morazán
- Hora: 8:00 p.m. San José
- Canal TV: Canal 7 de Teletica
- Streaming: TD+