Por la fecha 4 del grupo C, Costa Rica y Nicaragua se enfrentan este lunes 13 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El encuentro promete emociones fuertes entre dos selecciones que buscan escalar posiciones en la tabla y mantenerse con vida en las Eliminatorias Concacaf 2026.

El conjunto costarricense llega tras empatar 0-0 frente a Honduras y acumula una racha positiva con dos triunfos y dos empates en sus últimos compromisos, sumando 14 goles a favor y recibiendo 5. En cambio, Nicaragua viene de una dura derrota 0-3 ante Haití y buscará recomponer su camino luego de registrar una victoria, un empate y dos derrotas recientes.

Ambos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 5 de septiembre en la Ronda Final del torneo, con un empate 1-1 que dejó abierta la rivalidad regional.

¿Dónde ver Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO?

El encuentro Costa Rica vs. Nicaragua EN VIVO será transmitido por Canal 7 de Teletica, señal oficial de televisión abierta en Costa Rica. Los fanáticos podrán seguir todos los detalles del partido en directo y disfrutar la cobertura completa desde el Estadio Nacional.

¿Cómo ver Costa Rica vs. Nicaragua por Canal 7 de Teletica?

El Canal 7 de Teletica puede verse de forma gratuita en televisión abierta dentro de Costa Rica, disponible en la frecuencia digital terrestre 7.1. Además, el canal cuenta con señal en vivo a través de su plataforma oficial y su aplicación móvil, donde transmite la programación en tiempo real, incluyendo los partidos de la selección nacional y las Eliminatorias Concacaf.

¿Cómo ver Costa Rica vs. Nicaragua online?

Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet pueden hacerlo mediante la señal Teletica EN VIVO Online, disponible desde computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes. La plataforma digital de Teletica ofrece la transmisión en directo del Costa Rica vs. Nicaragua, permitiendo disfrutar del partido desde cualquier lugar con conexión estable a internet.