Costa Rica se enfrentará a Haití en un vibrante duelo por las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre (20:00 horas de San José; 10 pm ET / 7 pm PT) en el Estadio Nacional de San José. ¿Quieres ver el partido de La Sele desde tu televisor Smart TV, computadora, tablet o celular? La transmisión oficial para el público costarricense estará a cargo de Canal 7 de Teletica Deportes, disponible en señal abierta y a través de cableoperadores.

¿Dónde ver Teletica EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de la Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio 91.5 FM online gratis?

Escucha el partido de la selección de Costa Rica ante Estados Unidos por la Copa Oro 2025 en RADIO Teletica Deportes, que se encuentra disponible en la emisora 91.5 FM o, también, puedes seguirlo desde la página web: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica EN VIVO ONLINE por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Cómo ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por Eliminatorias Concacaf 2026?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

¿A qué hora ver Costa Rica vs. Estados Unidos en los países de Latinoamérica?

Consulta el horario en el resto de Latinoamérica para ver el partido entre Costa Rica y Haití este martes 9 de septiembre desde el Estadio Nacional de San José.

23:00 horas | Argentina, Brasil, Uruguay

22:00 horas | Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico

21:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador

20:00 horas | México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras

