Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el ansiado sorteo del Mundial 2026 de la FIFA, donde México es uno de los anfitriones y cabeza de serie. La selección azteca conocerá a sus 3 rivales de este primer Mundial de 48 selecciones, que promete pasar a la historia. Por este motivo, el Canal 7 de TV Azteca transmitirá desde las 11:00 a.m. Ciudad de México el Sorteo del Mundial 2026 , con cobertura en exclusiva minuto a minuto. Aquí te dejo con toda la información para poder ver este evento.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Sorteo Mundial 2026 desde México?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del Sorteo Mundial 2026 desde México en TV Abierta. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Sorteo Mundial 2026 desde México?

Para ver la transmisión oficial en streaming del Sorteo Mundial 2026 desde México en TV Abierta, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Sorteo Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver en México

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.

Centro Kennedy de Washington D.C. Horario: 11:00 a.m. Ciudad de México

11:00 a.m. Ciudad de México Canal TV: TV Azteca 7

TV Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes