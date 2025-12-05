Liderados por Lionel Messi, la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, conocerá a los rivales que enfrentará en la próxima Copa Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, a partir de las 14:00 horas de Buenos Aires (12:00 p.m. ET / 9:00 a.m. PT) , durante el sorteo de la fase de grupos que se celebrará en el legendario John F. Kennedy Center, en Washington DC. La Albiceleste, que partirá como cabeza de serie gracias a su consagración en Qatar 2022 y a su posición en el ranking FIFA, estará atenta a cómo se conforman las zonas en la primera cita mundialista con 48 selecciones y sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quieres ver el evento mundialista en tu televisor Smart TV, PC, teléfono celular y Tablet? La transmisión oficial para los hinchas de la Albiceleste estará a cargo de TV Pública, disponible en el Canal 7 de señal abierta y los cableoperadores de Flow, DIRECTV, Claro TV, Movistar TV y Telecentro. También puedes verlo desde los Estados Unidos con la ayuda de una VPN.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, sorteo de la Copa del Mundo 2026 en Argentina?

Televisión Pública (TVP) se encuentra disponible por señal abierta y gratis dentro de las 23 provincias de Argentina y el distrito federal (Ciudad de Buenos Aires) a través del Canal 7. También puedes mirar el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una mejor calidad, desde los cableoperadores de Cablevisión Flow, Telecentro, DIRECTV o el servicio de tu preferencia.

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver Televisión Pública (Canal 7) en vivo y online por Internet?

Para acceder al contenido debes ingresar al sitio web oficial o al canal de YouTube de Televisión Pública para poder ver el sorteo del Mundial de Fútbol USA, México y Canadá 2026 EN VIVO y ONLINE por Internet desde tu teléfono celular, Tablet, PC y Smart TV. También puedes seguir la señal streaming con las siguientes aplicaciones disponibles en iOS y Android.

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7) ONLINE en los Estados Unidos con una VPN?

Si quieres ver TV Pública de Argentina en Estados Unidos y otros países del mundo, necesitarás adquirir una VPN de tu preferencia . Esta es una opción segura para ver canales argentinos desde el extranjero. Aquí te enseñó los pasos que debes seguir para instalar una VPN.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Argentina.

que tenga servidores en Argentina. 2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil. 3) Conéctate a un servidor en Argentina, país donde se transmite la señal de TV Pública.

4) Ya dentro de Argentina, accede al sitio web de Televisión Pública (Canal 7) para ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026.

¿Qué canales de la televisión argentina puedo ver en USA con una VPN?

Los canales argentinos que puedes desbloquear con una VPN en los Estados Unidos son Canal 13 (El Trece), Telefe, Canal 9 (El Nueve), América TV, Canal 7 (TV Pública), TN (Todo Noticias), TyC Sports y ESPN Argentina. Aquí la lista resumida:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

Canal 7 (TV Pública)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Horarios, TV y cómo ver el sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026 en Argentina

Evento : Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha : Viernes 05 de diciembre de 2025

: Viernes 05 de diciembre de 2025 Horario : 14:00 de Buenos Aires (Argentina)

: 14:00 de Buenos Aires (Argentina) Televisión : Canal 7 de TV Pública

: Canal 7 de TV Pública Streaming : Televisión Pública (TVP)

: Televisión Pública (TVP) Lugar : John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

¿Cuáles son los bombos del sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Bombo 1

México

Canadá

Estados Unidos

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelandia

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina

Ucrania/Suecia/Polonia/Albania

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo

Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda

R.D. del Congo/Nueva Caledonia/Jamaica

Iraq/Bolivia/Suriname

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuándo y dónde es el sorteo?

El sorteo final de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D. C., en el Kennedy Center.​

¿Cuántas selecciones participan en el sorteo?

Participarán 48 selecciones, primera vez que un Mundial tiene este número de equipos.​

¿Cómo se organizan los bombos?

México, Estados Unidos y Canadá estarán en el Bombo 1 junto a las nueve mejores selecciones del ranking FIFA.​

¿Qué restricciones habrá en el sorteo?

Cada grupo tendrá al menos una selección europea y como máximo dos de UEFA, y se evitará que tres equipos de la misma confederación, salvo Europa, coincidan.​

¿Cuándo empieza y termina el torneo?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural?

El partido inaugural se jugará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, en Ciudad de México.​

¿Dónde será la final?

La final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York / Nueva Jersey.​

¿Cómo se jugará la fase de grupos?

Habrá 12 grupos de 4 equipos; cada selección jugará tres partidos en esta fase.​

¿Cuántos equipos avanzan a eliminación directa?

Clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para completar 32 equipos en la ronda de dieciseisavos.​

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial?

El Mundial 2026 contará con 104 partidos en total, debido al nuevo formato con 48 selecciones.​

¿En qué países y ciudades se juega?

El torneo se disputará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con 16 ciudades sede.​

¿Cuáles son las sedes más destacadas?

Entre las sedes figuran Vancouver y Toronto en Canadá; Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México; y, en Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Dallas, Atlanta, Seattle y otras grandes urbes.​

¿Cuántos estadios habrá en cada país?

Se utilizarán 2 sedes en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos, para un total de 16 estadios.​