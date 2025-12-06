La Liguilla MX 2025 entra en zona de definición con un choque de alto voltaje entre Tigres de la UANL y Cruz Azul, una serie que llegó abierta al juego de vuelta tras el 1-1 inicial. El gol de Ángel Correa en la ida no solo le dio aire a los felinos, también les otorga un margen estratégico: con un nuevo empate, se instalarán en la final gracias a su mejor ubicación en la fase regular. El encuentro se jugará este sábado 6 de diciembre a partir de las 21:10 horas del Tiempo de Centro .

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.

Guido Pizarro, al mando de Tigres, ha conseguido un equipo equilibrado que combina oficio defensivo con brillo ofensivo. La zaga felina presume la mejor defensa del torneo, con cuatro goles menos encajados que la Máquina, lo que refleja orden, lectura de juego y capacidad para sufrir sin descomponerse. Esa solidez se potencia con un frente de ataque temible, en el que Correa, Brunetta, Gignac, Gorriarán y Lainez pueden generar peligro en cualquier transición o balón detenido.​

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, acude al Volcán con la obligación de ganar, sin margen para la especulación. El técnico argentino ha declarado que se siente más cómodo bajo esa presión, argumentando que así sus jugadores no se confían ni bajan la intensidad. Sin embargo, el contexto es exigente: Tigres suele crecer en casa, se siente cómodo cediendo balón si hace falta y tiene la madurez necesaria para administrar los tiempos cuando el rival se desespera.​

El pase a la gran final, donde aguardará el mejor entre Monterrey y Toluca, añade un componente extra de morbo y motivación para ambos equipos. Para Tigres, se trata de confirmar su condición de candidato con base en jerarquía y regularidad; para Cruz Azul, es la oportunidad de desafiar los pronósticos, asaltar una de las plazas más complicadas del país y demostrar que la desventaja en el marcador no define su ambición.​

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liguilla MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL y Cruz Azul por la Liguilla MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre Tigres UANL y Cruz Azul por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Horario, TV y cómo ver en vivo Tigres UANL vs. Cruz Azul por la Liguilla MX

Fecha : Sábado 6 de diciembre de 2025

: Sábado 6 de diciembre de 2025 Partido : Tigres UANL vs. Cruz Azul, por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025

: Tigres UANL vs. Cruz Azul, por la vuelta de las semifinales de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:10 del Tiempo de Centro de México

: 21:10 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario de Nuevo León (México)