La noche en San José promete fuego y fútbol. Honduras y Costa Rica saldrán al Estadio Nacional con la clasificación al Mundial 2026 en el horizonte y la presión como compañera inevitable. Ninguno de los dos equipos tiene margen para fallar: los catrachos buscan confirmar el boleto que se les escapó en Managua, mientras los ticos quieren aprovechar la localía para meterse en la pelea hasta el último minuto. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público hondureño estará a cargo del Canal 8 (THN) en señal abierta en todo el país.

La selección hondureña llega golpeada, no solo por el revés ante Nicaragua, sino también por la reacción de su propia afición. El técnico Reinaldo Rueda denunció insultos y ofensas en Tegucigalpa, un reflejo de la frustración popular tras la derrota. “Son nuestros muchachos, pero la pasión nos traiciona”, señaló el entrenador, apelando al equilibrio que tanto ha pedido dentro del grupo.

En el papel, el panorama sigue abierto. Honduras y Haití suman ocho puntos; Costa Rica, con seis, aún sueña. El formato de la Concacaf concede tres cupos directos y dos repechajes, por lo que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Con Rueda apelando al carácter y Gustavo Alfaro buscando encender la chispa en su banquillo tico, el duelo se perfila como una batalla de nervios donde el que mantenga la calma saldrá más cerca del Mundial.

¿Dónde ver Canal 8 EN VIVO, Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf 2026?

El Canal Ocho de Honduras, conocido también como Televisión Nacional de Honduras (TNH), se puede ver en señal abierta tradicional en el canal 8 de la televisión hondureña en la mayor parte del país. Además, está disponible en la mayoría de los servicios de cable, como Tigo, donde figura como canal 8 en la guía de canales. Así, podrás ver el duelo Honduras vs. Costa Rica EN VIVO GRATIS por las Eliminatorias Concacaf 2026.

Canal 8 en señal abierta en todo el país

Canal 8 de TiGo Star

Canal 8 de Claro TV

¿Cómo mirar la transmisión del Canal Ocho EN VIVO ONLINE por Internet?

También se puede ver la programación de Canal 8 en línea desde su sitio web oficial y a través de transmisiones en vivo desde plataformas como YouTube y Facebook.​

Opciones para ver Canal 8 Honduras

Señal abierta: Canal 8 en televisión tradicional dentro de Honduras.​

Online: Transmisión en vivo en la web oficial del canal y en YouTube buscando “Canal 8 Honduras”.​

Redes sociales: Transmisiones en directo por Facebook en la página oficial de “Canal 8 Honduras”.​

Sitio web: https://tnh.gob.hn/en-vivo/

Horario, TV y dónde ver en vivo Honduras vs. Costa Rica GRATIS por las Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Partido : Honduras vs. Costa Rica, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026

: Honduras vs. Costa Rica, por fecha 6 de las Eliminatorias Concacaf 2026 Horario : 19:00 de Tegucigalpa (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 19:00 de Tegucigalpa (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) TV : Canal 8 HD de Honduras

: Canal 8 HD de Honduras Lugar: Estadio Nacional de San José, Costa Rica